Украина "Отправим на металлолом": Омелян анонсировал борьбу с безответственными маршрутчиками

2018-07-21 09:30 198

С 1 января 2019 года в Украине будет запрещено использование для пассажирских перевозок автобусов, переоборудованных из грузового транспорта. Об этом заявил в пятницу, 20 июля, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Свое заявление он адресовал представителям автомобильной отрасли и руководителям компаний-перевозчиков, от которых министр потребовал обновление автопарка.

По словам министра, большинство автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, "которые трудно назвать комфортными и безопасными". "Большая часть городских, пригородных, междугородных внутриобластных и межобластных автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, которые трудно назвать комфортными и безопасными для пассажира. Средний возраст маршруток - более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости - более 20 лет и старше. Часть автобусов, которые называются "маршрутками", переоборудованы из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не отвечают ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта", - заявил министр.

По его словам, с 1 января 2019 года маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых транспортных средств на пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров. "Такие автобусы будут эвакуироваться на штрафные площадки и потом пойдут на металлолом", - пригрозил министр.