Украина На украинских трассах запустят систему связи на основе технологии 5G

2019-04-19 12:14 177

На украинских дорогах будет запущен пилотный проект на основе технологии связи 5G. Он носит название Интернет вещей на дорогах на основе технологии связи пятого поколения 5G.

"Наша главная цель состоит в том, чтобы дороги были умными, то есть такими, которые интегрируют транспортную инфраструктуру в одну интеллектуальную сеть, обеспечивая комфорт и безопасность пользователей. Этот проект – один из важнейших и наиболее приоритетных в Мининфраструктуры", –  сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Как указано на сайте ведомства, запуск проекта будет проходить в три этапа. Первый – это пилот на тестовом участке дороги. На втором этапе будет происходить подключение к интеллектуальной сети одной украинской трасы международного значения. На третьем этапе планируется покрытие новейшими технологиями всех автомобильных дорог Украины.

По словам Омеляна, уже начались монтажные работы по оборудованию пилотного участка трассы Н-01 – 21-й километр Днепровского шоссе. В течение двух месяцев проект будут тестировать и собирать данные с помощью сети LTЕ, а уже со второго полугодия 2019 – с помощью 5G.

"Украина среди топ-10 стран мира, которые испытывают сеть 5G. Это совершенно новые технологии, которые открывают нам невиданные возможности, сравнивая со всеми другими стандартами", – резюмировал Омелян.

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