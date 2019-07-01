Политика У Зеленского исключили Омеляна из списка украинской делегации в Канаду

2019-07-01 18:15 222

 

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил сообщил, что его исключили из состава делегации Украины в Канаду на конференцию по реформам. Об этом сам министр сообщил у себя на Facebook.

“С „удовольствием“ узнал, что ОПГ решило вычеркнуть меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из SkyUp Airlines”, — отметил министр.

В то же время он был рад, что “хоть и с истерикой, но в США отпустили”, и отметил, что в Государственном департаменте США успел обсудить общую политическую ситуацию в стране, экономическое сотрудничество, кибер-защиту и тому подобное.

“И, кстати, остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от 100 до 1000 долларов — это гитарный перебор. Президентская деятельность — не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря...”, — добавил он.

Так, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в рамках поездки в США провел встречу с руководством Почтовой Службы США.

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