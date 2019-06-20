Украина По Украине снова пошла волна телефонных "минирований" аэропортов и вокзалов

2019-06-20 14:13 204

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что неизвестные "заминировали" аэропорты Одессы, Борисполя, Жулян и центральные вокзалы Киева и Львова.

Как отметил Омелян, сообщения фейковые, но должны приниматься все меры проверки, включая эвакуацию людей.

"В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются...", – написал в Facebook министр.

Глава Мининфраструктуры извинился перед пассажирами за временные неудобства, подчеркнув, что безопасность граждан важнее всего.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют железнодорожный вокзал в Киеве после сообщения о заминировании. Также в Харькове полиция эвакуировала людей из более чем десяти объектов после информации о минировании.