Украина КАРТА Хлебное перемирие: на Донбассе опять пострадал украинский солдат

2018-07-23 15:46 132

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 15 раз открывали огонь по позициям наших войск, ранен один военный. Тем не менее, как сообщается на странице ООС в Facebook, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Отмечается что сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.

В результате боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранения.

В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по позициям украинских защитников возле Майорска и Широкиного.

По данным разведки, два сепаратиста получили ранения.