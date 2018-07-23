Украина фото Под Киевом во время погони за нарушителем патрульные утопили в реке авто

2018-07-23 09:12 123

В Петропавловской Борщаговке под Киевом во время погони за нарушителем слетело в реку и разбилось полицейское авто.

Вследствие погони за мопедом автомобиль патрульной полиции слетел в реку Нивка, сообщает паблик "Наш Киев". По словам очевидцев, во время преследования, нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль копов упал в речку.

На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Автомобиль полицейских достали из воды. У одного из патрульных диагностировали сотрясение мозга.

 

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фото Под Киевом во время погони за нарушителем патрульные утопили в реке авто 2018-07-23 09:12 123
Не попадись! ПриватБанк предупредил своих клиентов о новой схеме мошенничества 2018-07-23 08:39 807
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