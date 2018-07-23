Политика Жадность не порок: Нардепы за месяц получили отпускных более чем на 16 млн грн

2018-07-23 13:44 186

Управление по делам Верховной Рады выплатило народным депутатам и сотрудникам аппарата в первой половине июля 16,3 млн грн.

Такая информация содержится на портале использования публичных средств, сообщает #Точно, проект Радио Свобода.

Из этих денег 15 млн грн выплатили наличными на руки.

Напомним, ранее сообщалось, что всего 38% народных депутатов в июне посетили все заседания парламента.

В мае лидеры трех фракций Рады пропустили более половины голосований, которые состоялись. Самые низкие показатели голосований были у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко – она приняла участие в 1% голосований за месяц.