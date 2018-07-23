Политика Жадность не порок: Нардепы за месяц получили отпускных более чем на 16 млн грн

2018-07-23 13:44 186

Управление по делам Верховной Рады выплатило народным депутатам и сотрудникам аппарата в первой половине июля 16,3 млн грн.

Такая информация содержится на портале использования публичных средств, сообщает #Точно, проект Радио Свобода.

Из этих денег 15 млн грн выплатили наличными на руки. 

Напомним, ранее сообщалось, что всего 38% народных депутатов в июне посетили все заседания парламента.

В мае лидеры трех фракций Рады пропустили более половины голосований, которые состоялись. Самые низкие показатели голосований были у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко – она приняла участие в 1% голосований за месяц.

Еще по теме

видео Появилось новое видео с наездом внедорожника Пинзеника на "евробляхера" под Радой

2018-07-13 13:30 699

Павелко пришел в Раду в футболке Хорватии и пообещал компенсировать штраф Вукоевичу

2018-07-10 12:30 1542

фото У стен Рады протестуют Шахтеры - охрана парламента срочно усилена нацгвардией

2018-07-05 11:40 792

История Конституции: Шесть лет работы и скандалов, 15 проектов, тысячи правок

2018-06-28 13:15 882

Еще новости в разделе "Политика"

Разведка Эстонии обнаружила мощную сеть агентов влияния России

2018-07-23 15:14 105

Жадность не порок: Нардепы за месяц получили отпускных более чем на 16 млн грн

2018-07-23 13:44 186

фото Ночной кошмар Путина: в порт Одессы вошли боевые корабли ударной группы НАТО

2018-07-23 12:43 291

Порошенко назвал цель Северного потока-2

2018-07-22 11:00 903
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Разведка Эстонии обнаружила мощную сеть агентов влияния России 2018-07-23 15:14 105
Жадность не порок: Нардепы за месяц получили отпускных более чем на 16 млн грн 2018-07-23 13:44 186
фото Ночной кошмар Путина: в порт Одессы вошли боевые корабли ударной группы НАТО 2018-07-23 12:43 291
Порошенко назвал цель Северного потока-2 2018-07-22 11:00 903

Лента

16:08 Завтра на Землю обрушится магнитная буря. Во сколько ждать удара
16:06 На переговорах с Путиным я ничего ему не уступал, — Трамп
КАРТА 15:46 Хлебное перемирие: на Донбассе опять пострадал украинский солдат
15:14 Разведка Эстонии обнаружила мощную сеть агентов влияния России
14:45 Следователи выяснили причину смертельного ДТП с маршруткой в Житомирской области
фото 14:13 В Одесской области сбежавшая из зоопарка стая обезьян грабит дачников
13:44 Жадность не порок: Нардепы за месяц получили отпускных более чем на 16 млн грн
КАРТА 13:16 Не забудь зонт! Синоптики прогнозируют в Украине дождливую неделю
фото 12:43 Ночной кошмар Путина: в порт Одессы вошли боевые корабли ударной группы НАТО
фото 12:15 В Киевской области автобус с детьми вылетел в кювет