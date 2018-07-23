Политика Госсекретарь США открыто обвинил РФ в нарушении договоренностей по Сирии

2018-07-24 14:45 162

Госсекретарь США Майк Помпео открыто обвинил Москву в нарушении договоренностей по Сирии.

Это произошло во время беседы с главой МИД РФ Лавровым. Среди обсуждаемых тем было "нарушение Россией своих обязательств на юго-западе Сирии".

Кроме того, Помпео и Лавров обговорили вопросы по налаживанию диалога между частным бизнесом двух стран и необходимости предоставления РФ "дипломатического доступа к США на уровне, который является справедливым и взаимным".

МИД РФ также опубликовало на своем сайте комментарий относительно телефонного разговора Помпео и Лаврова.

В сообщении говорится, что главы ведомств обменялись мнениями о перспективах дальнейших отношений между странами на равноправной и взаимовыгодной основе, а также обсудили ситуацию в Сирии и задачи, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.

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