Политика Стало известно, как Путин хочет нанести большой удар по Киеву

2018-07-23 16:31 171

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет нанести большой удар по Киеву блокадой Азовского моря.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Этим (блокадой Азовского моря, - ред.) лишается смысл Мариуполя как порта Украины, и это большой удар по Киеву", - отметил он.

В то же время политолог добавил, что пробить сухопутный коридор в Крым для Кремля означает военную эскалацию, которая вызовет сокрушительную реакцию Запада, и Соединенных Штатов в частности.

"Это новые, гораздо более тяжелые санкции. Путин все прекрасно понимает и на это не пойдет. Но он уже идет на то, чтобы каким-то образом политическими средствами заставить украинское руководство пойти на компромисс с той же водой. Например, "дадите воду, и мы ослабим блокаду Азовского моря". Тем более, что на Азовском море мы видим не прямую военную акцию, а очень серьезное политическое давление", - сказал Пионтковский.

Он уточнил, что в Украине уже раздаются голоса, что давайте пойдем на компромисс, дадим Крыму воду и так далее.

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