Украина Власти рассказали, какие жесткие наказания готовят для украинских перевозчиков

2018-07-23 16:35 141

Министерство инфраструктуры Украины с 21 июля запустило тщательные проверки автоперевозчиков на предмет наличия лицензии.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава министерства Владимир Омелян.

По его словам, проверками займутся совместные патрули Нацполиции и Укртрансбезопасности. Они будут выявлять водителей, которые работают на рынке перевозок "вчерную" – без лицензии.

"Все те, кто осуществляет автобусные коммерческие и пассажирские перевозки без лицензии, будут оштрафованы, а их автомобили, возможно, будут конфискованы. Те, которые осуществляют перевозки в переоборудованных из грузовых в пассажирские автобусы незаконным путем, оплатят минимальный штраф 17 тыс. грн с вытекающими последствиями, что они будут лишены лицензии, если это легальные перевозчики", – отметил Омелян.