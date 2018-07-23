Политика В России заявили, что "референдум" на Донбассе могут обсудить в нормандском формате

2018-07-23 18:45 120

 

Страны "нормандской четверки" могут обсудить предложенный Москвой "референдум" на Донбассе. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, пишет Радио Свобода.

"В конце этой недели должна состоятся встреча в Берлине на уровне политдиректоров стран "нормандской четверки" , где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации Минских договоренностей. Там поговорим", – сказал Карасин, комментируя предложение Москвы о возможности проведения "референдума" на Донбассе.

19 июля агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что президент России Владимир Путин заявил российским дипломатам, что предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести "референдум" на Донбассе, чтобы решить конфликт в этом регионе.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Трамп и Путин обсудили "конкретные предложения" по урегулированию конфликта на востоке Украины во время саммита.

В то же время представитель Совета национальной безопасности США "не рассматривает вопрос о поддержке" предложения Путина о "референдуме".

Еще по теме

Референдум на Донбассе. Что Путин предложил Трампу

2018-07-21 15:00 978

Белый дом высказался по предложению Путина об организации референдума на Донбассе

2018-07-21 12:00 939

Газовые переговоры в Берлине: о чем договорились Украина, Россия и ЕС

2018-07-18 09:40 1236

В Конгрессе США допустили введение новых санкций против России

2018-07-17 22:00 687

Еще новости в разделе "Политика"

В России заявили, что "референдум" на Донбассе могут обсудить в нормандском формате

2018-07-23 18:45 120

У Порошенко объяснили вето на закон о контрабанде леса

2018-07-23 18:40 120

Депутаты за полмесяца получили 16 миллионов отпускных

2018-07-23 18:35 108

Стало известно, как Путин хочет нанести большой удар по Киеву

2018-07-23 16:30 267
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В России заявили, что "референдум" на Донбассе могут обсудить в нормандском формате 2018-07-23 18:45 120
У Порошенко объяснили вето на закон о контрабанде леса 2018-07-23 18:40 120
Депутаты за полмесяца получили 16 миллионов отпускных 2018-07-23 18:35 108
Стало известно, как Путин хочет нанести большой удар по Киеву 2018-07-23 16:30 267

Лента

19:30 Власти рассказали, какие жесткие наказания готовят для украинских перевозчиков
19:00 "Заря" получила соперника по 3 раунду квалификации Лиги Европы
18:45 В России заявили, что "референдум" на Донбассе могут обсудить в нормандском формате
18:40 У Порошенко объяснили вето на закон о контрабанде леса
18:35 Депутаты за полмесяца получили 16 миллионов отпускных
18:00 Завтра на Землю обрушится магнитная буря. Во сколько ждать удара
17:30 На переговорах с Путиным я ничего ему не уступал, — Трамп
17:00 Украинцев ждет падение курса доллара: прогноз эксперта
16:30 Стало известно, как Путин хочет нанести большой удар по Киеву
КАРТА 15:46 Хлебное перемирие: на Донбассе опять пострадал украинский солдат