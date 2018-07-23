Политика Усик прокомментировал идею присвоения ему звания Героя Украины

2018-07-23 21:00 213

 

Известный украинский боксер Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 90,7 килограмм, рассказал, что еще не слышал об идее присвоения ему звания Героя Украины. Об этом спортсмен сообщил в аэропорту "Киев" по прибытию из Москвы.

"Я об этом не знаю ничего, я не читал. Не могу вам ничего сказать. Если честно, мне кажется, что они (власти , – ред.) преувеличивают мои возможности", - сказал Усик, отвечая на вопрос журналиста.

Также боксер попросил журналиста задавать ему вопросы о спорте, а не о предложении премьер-министра Владимира Гройсмана.

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