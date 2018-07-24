Украина КАРТА 1030-летие крещения Руси: где и во сколько в центре Киева перекроют движение

2018-07-24 09:13 207

С сегодняшнего дня в центре Киева начнут перекрывать движение транспорта. В рамках мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины движение будет ограничено 24, 27 и 28 июля

В столице пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, в связи с чем предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.

Сегодня, 24 июля с 12:00 до 13:00 – на Андреевском спуске (от дома № 23 по ул. Владимирской), ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной);

27 июля с 11:00 до 16:30 – на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской к пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской к пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 – на бул. Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до пл. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской).