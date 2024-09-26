Жизнь На границе с Венгрией частично ограничено движение на выезд из Украины

2024-09-26 14:29

В международном пункте пропуска Чоп - Захонь на границе с Венгрией в направлении выезда из Украины проходят ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе со ссылкой на службу восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области.

Работы идут на отрезке пути от моста через реку Тиса до пассажирского и грузового участков.

В связи с этим возможны усложнения движения автотранспорта в течение срока выполнения работ, которые будут продолжаться ориентировочно несколько недель.

Ремонтные работы проводятся в рамках проекта осовременивания таможенно-пограничной инфраструктуры при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID).

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