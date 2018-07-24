Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС на Донбассе обостряется, число раненных выросло

2018-07-24 11:15 123

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 21 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе три раза из запрещенного вооружения. Двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино. Вместе с тем, вблизи Крымского и Лебединского обстрелял позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, а у Талаковки - из 120-мм миномета.

В течение текущих суток террористы также четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Авдеевки, Марьинки и Павлополя, а защитники Водяного подверглись прицельному огню из ПТКР и запрещенного 120-мм миномета. Потерь среди защитников Украины нет.

По данным украинской разведки, четыре сепаратиста получили ранения.