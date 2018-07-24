Политика В Париже покончила с собой основательница движения Femen Оксана Шачко

2018-07-24 12:43 396

Одна из основательниц международного женского движения Femen и художница Оксана Шачко покончила с собой в Париже.

Об этом говорится в Telegram-канале Paris Burns, который вела знакомая активистки.

«Оксана покончила с собой июля в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: «Вы все — фейк», — говорится в сообщении Paris Burns

Как пишет ее знакомая, у Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья.

«За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело», — написала знакомая Шачко.

Также факт самоубийства активистки подтвердила еще одна соосновательница Femen Анна Гуцол.

Еще по теме

фото В Калифорнии застрелился старший сын Тины Тернер – Крейг Раймонд

2018-07-04 09:43 1095

Звезду сериала "Район Мелроуз" принудительно отправили на психиатрическое обследование

2018-06-19 12:45 2358

Режиссер Кантер снял свое самоубийство видео

2018-06-06 18:00 2550

видео Активистка Femen снова оголила грудь в Ватикане на площади Святого Петра

2018-05-14 15:13 5407

Еще новости в разделе "Политика"

Меркель встретилась с Лавровым: о чем говорили

2018-07-24 17:00 18

Патологические недоверие к политикам приведет к власти абсолютных маргиналов

2018-07-24 14:57 171

Госсекретарь США открыто обвинил РФ в нарушении договоренностей по Сирии

2018-07-24 14:45 165

У Луценко доказали, что Гройсман - честный человек, диплом не покупал

2018-07-24 14:13 198
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Меркель встретилась с Лавровым: о чем говорили 2018-07-24 17:00 18
Патологические недоверие к политикам приведет к власти абсолютных маргиналов 2018-07-24 14:57 171
Госсекретарь США открыто обвинил РФ в нарушении договоренностей по Сирии 2018-07-24 14:45 165
У Луценко доказали, что Гройсман - честный человек, диплом не покупал 2018-07-24 14:13 198

Лента

17:00 Меркель встретилась с Лавровым: о чем говорили
16:30 Пьяные водители устроили две тысячи ДТП - полиция
15:46 Причиной массового отравления детей в лагере "Орленок" стали немытые руки повара
видео 15:14 Из Стены Плача в Иерусалиме выпал полутонный валун и едва не убил женщину
14:57 Патологические недоверие к политикам приведет к власти абсолютных маргиналов
14:45 Госсекретарь США открыто обвинил РФ в нарушении договоренностей по Сирии
14:13 У Луценко доказали, что Гройсман - честный человек, диплом не покупал
14:12 Как суды и прокуратура отпускают на волю пособников оккупантов. Дело Игоря Галушко
13:44 В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
13:12 Савченко посмотрела на вопросы и отказалась от проверки на детекторе лжи