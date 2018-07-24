Политика В Париже покончила с собой основательница движения Femen Оксана Шачко

2018-07-24 12:43 396

Одна из основательниц международного женского движения Femen и художница Оксана Шачко покончила с собой в Париже.

Об этом говорится в Telegram-канале Paris Burns, который вела знакомая активистки.

«Оксана покончила с собой июля в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: «Вы все — фейк», — говорится в сообщении Paris Burns

Как пишет ее знакомая, у Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья.

«За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело», — написала знакомая Шачко.

Также факт самоубийства активистки подтвердила еще одна соосновательница Femen Анна Гуцол.