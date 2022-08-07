ВОЙНА В Украине Наступление врага на юге будет "самоубийством" из-за проблем в армии рф – СтратКом ВСУ

2022-08-07 11:00

Российское командование продолжает накапливать силы на Николаевском и Криворожском направлении. Оккупанты собираются на только обороняться от контрнаступления, но и перейти в атаку. Однако это решение станет "самоубийством". Враг сможет достичь каких-то ситуативных успехов, но дальше его постигнет провал.

Почему российских оккупантов ждет поражение на юге, рассказали в Стратегическом командовании ВСУ.

Противник активизировался на Херсонском плацдарме и провел крайне неудачный штурм в районе Лозовой. На Николаевском и Криворожском направлении рашисты наращивают силы и средства, а количество обстрелов возросло, хотя боеприпасы у оккупантов ограничены. Все это свидетельствует о намерении не только обороняться от ВСУ, но и атаковать.

Переброска техники и личного состава через Берислав дает понять, что оккупанты хотят усилить давление на позиции украинских защитников на левом берегу Ингульца, в частности — в районе Давыдова Брода. За прошедшие сутки на это направление было переброшено как минимум 60 единиц техники.

Рашисты также стянули на юг 203-мм САУ 2С7 "Пион". Восемь штук зафиксированы неподалеку от Херсона, а еще 18 — на правом берегу Ингульца. С помощью этой техники враг стремится достичь какого-то паритета с дальнобойной артиллерией ВСУ и уничтожать укрепленные районы.

Однако у россиян есть несколько явных проблем. Отсутствие полноценной логистики приводит к недостаточному обеспечению группировок. А ведь их число постоянно увеличивается и параллельно растет потребность в поставках ресурсов. Складов с боеприпасами рашистам тоже не хватает, и ВСУ продолжают уничтожать эти объекты.

Если в таких условиях командование РФ погонит солдат в атаку, то это будет "самоубийством". В Стратегическом командовании ВСУ сравнивают такое наступление с попыткой взбежать на гору. Каких-то ситуативных успехов враг достигнет с учетом количества накопленных войск на юге. Но затем вся "эта масса оступится и сломя голову покатится вниз".

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему не стоит бояться угрозы прорыва в направлении Николаева, Запорожья и Кривого Рога. По его словам, ВСУ хорошо окопались, а РФ обладает гораздо меньшим количеством бойцом, чем по состоянию на 24 февраля.