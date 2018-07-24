Мир В КНДР начался демонтаж ключевых объектов для испытания ядерных ракет

2018-07-25 14:15 96

В Северной Корее приступили к демонтажу ключевых объектов на полигоне Сохэ, на котором осуществлялись испытания ракетных двигателей.

Как сообщается в докладе исследовательской группы при университете им. Джонса Хопкинса, осуществляется демонтаж здания, которое использовалось для сборки ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания баллистических ракет.

ФОТО И ТЕКСТ ДОКУМЕНТА, КОТОРЫЙ ПОДПИСАЛИ В СИНГАПУРЕ ТРАМП И КИМ ЧЕН ЫН

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

ЕВРОСОЮЗ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ДОГОВОРЕННОСТИ ТРАМПА И КИМ ЧЕН ЫНА

По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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В КНДР начался демонтаж ключевых объектов для испытания ядерных ракет 2018-07-25 14:15 96
Технология распознавания лиц помогла найти подозреваемых в отравлении в Солсбери 2018-07-25 10:11 294
видео Из Стены Плача в Иерусалиме выпал полутонный валун и едва не убил женщину 2018-07-24 15:14 369
Сегодня на Землю обрушится магнитная буря - во сколько ждать удара 2018-07-24 08:39 1353

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