Мир В КНДР начался демонтаж ключевых объектов для испытания ядерных ракет

2018-07-25 14:15 96

В Северной Корее приступили к демонтажу ключевых объектов на полигоне Сохэ, на котором осуществлялись испытания ракетных двигателей.

Как сообщается в докладе исследовательской группы при университете им. Джонса Хопкинса, осуществляется демонтаж здания, которое использовалось для сборки ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания баллистических ракет.

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