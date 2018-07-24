Украина Аналитик рассказал, когда в Украине упадут цены на автогаз

2018-07-24 18:30 186

Снижение цен на автогаз прогнозируется в августе, если тенденции на нефтяном рынке сохранят свою направленность и рост цен на нефть не вернется.

Об этом заявил аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн в ефире Радио НВ.

"На некоторых АЗС расчетный пик уже достигнут. Если тенденции на нефтяном рынке сохранят свою направленность, или рост цен на нефть не вернется, то по прогнозам август должен показать монотонное снижение цен на сжижений газ", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что через несколько месяцев стоимость упадет на 1-1,5 грн. По словам Куюна, повышение цен на автогаз зависит от ситуации на нефтерынке, а также от сбоя поставок из России.

"Россия в этом году фиксирует новые рекорды цен. В стране есть спрос на автогаз, и на этом фоне сбои в поставках вызваны ремонтными работами на некоторых крупных производствах в России. Но в сравнении с прошлым годом, они повысили цену планово и ожидаемо. Однако, мы вошли в этом год уже з достаточно высоко, в каждом месяце, в каждом периоде цены выше чем в 2017 году. В этом году повышение было спокойным. ", - сказал он.

Напомним, что в период с 18 по 19 июля стоимость автогаза выросла до кризисного уровня прошлого года.

Напомним, что ранее Антимонопольный комитет Украины возбудил дело по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа в августе-сентябре 2017 года.