Украина фото Названо имя водителя Hummer, насмерть сбившего 8-летнего ребенка на пешеходном переходе

2018-07-25 11:12 357

На крупной магистрали Киева - бульваре Леси Украинки 23-летний водитель элитного Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку. 

По предварительным данным, ребенок попал под колеса иномарки на пешеходном переходе. Водитель после наезда сорвал номера с элитного внедорожника и пытался сбежать с места происшествия.

"Водитель автомобиля "Хаммер" сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении  пресс-службы полиции Киева.

В Соцсетях сообщают, что оперативное прибытие сразу нескольких патрулей полиции спасло парня от самосуда случайных прохожих. В противном случае, 23-летнему мажору пришлось бы очень несладко. 

Кроме того, в Сети развернулась бурная дискуссия о том, удастся ли ему избежать наказания. Большинство пользователей уверены, что со временем дело развалят, замнут, а находившегося за рулем Кирилла Островского (1995 года рождения) отпустят с миром и новыми правами.

Как сообщил на своей странице в ФБ один из народных депутатов, в связи с произошедшим сегодня политикам звонят с просьбой помочь "замять дело". Кто-то якобы с этим мажором в один спортзал ходил, кто-то имеет с ним совместный бизнес. Словом, процесс "отмазывания" уже запущен, причем на самом высоком уровне.

Как сообщают автомобильные паблики в ФБ, что виновник смертельного ДТП Кирилл Островский - бывший боксер. Сейчас он является директором, владельцем и инвестором фирмы Fit & Sweet.

В настоящее время правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами ДТП, чтобы установить причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации dtp.kiev.ua, водитель "пролетел на красный свет, протащил ребёнка еще 50 метров после пешеходного перехода, сорвал номерные знаки своего Hummer и пытался бежать".

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