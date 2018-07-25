Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: террористы пустили в ход запрещенные вооружения и артиллерию

2018-07-25 12:45 180

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 33 раза нарушили режим прекращения огня , из них три раза - из тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.

Вместе с тем, сепаратисты вблизи Водяного применили миномет калибром 120-мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122-мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

По данным украинской разведки, один сепаратист получил ранения.

В течение текущих суток враг два раза открывал огонь по позициям украинских защитников у Луганского и Южного.