Политика В Крыму отклонили двойную апелляцию политзаключенного украинца Геннадия Лимешко

2018-07-25 15:44 219

"Верховный суд" аннексированного Крыма оставил в силе приговор гражданину Украины Геннадию Лимешко, арестованному летом 2017 года по подозрению в подготовке "диверсий".

Как сообщает "Радио Свобода", Лимешко просил исключить из приговора мотив политической вражды, однако суд его просьбу не удовлетворил.

Апелляционную жалобу подал сам подсудимый и адвокат по назначению Эльвина Чулакчи. В жалобах не была оспорена квалификация, но указывалось, что защита считает приговор не соответствующим преступлению, который признал Лимешко. Защита просила снизить срок наказания до четырех лет лишения свободы.

Напомним, "Судакский городской суд" 10 мая признал украинца Геннадия Лимешко "виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ". 12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в аннексированном Крыму мужчины, которого они назвали "агентом СБУ" и обвинили в подготовке диверсий на полуострове.

В Минобороны Украины ранее сообщили, что задержанный в Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.

В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщения ФСБ России о задержании украинского "агента". Мать Лимешко Римма Рыжкова утверждает, что ее сын дал ФСБ показания под давлением и пытками.

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