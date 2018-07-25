Украина видео Киев накрыл мощный ливень, движение парализовано

2018-07-25 18:04 246

Поваленные деревья, оборванные провода, тонущие в лужах автомобили - такие предварительные результаты сильного ливня в Киеве.

На Киев в среду, 25 июля, обрушился мощный ливень с градом и резкими порывами ветра, что почти полностью остановило движение в столице. Фото и видео июльской непогоды киевляне массово публикуют в соцсетях.

Судя по видео, ливень полностью остановил движение в столице. Большинство водителей решили не рисковать, и остановились. Дождь был такой силы, что через стекло в машине едва можно рассмотреть автомобили, стоящие неподалеку.