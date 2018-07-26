Украина КАРТА Хлебное перемирие: на Донбассе опять пострадали украинские солдаты

2018-07-26 14:16 183

На Донбассе за минувшие сутки сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - из тяжелого вооружения. Ранены двое украинских военных.

Как сообщают в пресс-центре штаба ООС, враг вел прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с тем, вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм.

В течение текущих суток сепаратисты два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Лебединского и Водяного.

По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и трое ранены.