На Донбассе за минувшие сутки сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - из тяжелого вооружения. Ранены двое украинских военных.
Как сообщают в пресс-центре штаба ООС, враг вел прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с тем, вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм.
В течение текущих суток сепаратисты два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Лебединского и Водяного.
По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и трое ранены.