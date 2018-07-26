Украина КАРТА Хлебное перемирие: на Донбассе опять пострадали украинские солдаты

2018-07-26 14:16 183

На Донбассе за минувшие сутки сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - из тяжелого вооружения. Ранены двое украинских военных.

Как сообщают в пресс-центре штаба ООС, враг вел прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с тем, вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм.

В течение текущих суток сепаратисты два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Лебединского и Водяного.

По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и трое ранены.

Еще по теме

Киев принял стратегию информационной реинтеграции Донбасса

2018-07-26 15:13 174

фото Потоп в Киеве: Как украинская столица и репутация мэра Кличко пострадали от дождя

2018-07-26 08:39 540

КАРТА Ситуация в зоне ООС: террористы пустили в ход запрещенные вооружения и артиллерию

2018-07-25 12:45 375

США не поддерживают идею референдума на оккупированном Донбассе – Волкер

2018-07-24 18:00 741

Еще новости в разделе "Украина"

Почти все лекарства в аптеках Украины хотят продавать только по рецептам

2018-07-26 14:45 189

КАРТА Хлебное перемирие: на Донбассе опять пострадали украинские солдаты

2018-07-26 14:16 183

видео Доброволец публично сжег себя возле здания Минобороны в Киеве

2018-07-26 12:14 465

КАРТА Сегодня Украину накроют сильные дожди с грозами - Киев снова может затопить

2018-07-26 11:42 285
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Почти все лекарства в аптеках Украины хотят продавать только по рецептам 2018-07-26 14:45 189
КАРТА Хлебное перемирие: на Донбассе опять пострадали украинские солдаты 2018-07-26 14:16 183
видео Доброволец публично сжег себя возле здания Минобороны в Киеве 2018-07-26 12:14 465
КАРТА Сегодня Украину накроют сильные дожди с грозами - Киев снова может затопить 2018-07-26 11:42 285

Лента

16:50 Пока чиновники думали: маньяк из исправительного центра в Коцюбинском месяц терроризировал женщин
15:46 Неожиданное решение: ВВС Швеции нанесли авиаудар по эпицентру лесных пожаров
15:13 Киев принял стратегию информационной реинтеграции Донбасса
14:45 Почти все лекарства в аптеках Украины хотят продавать только по рецептам
КАРТА 14:16 Хлебное перемирие: на Донбассе опять пострадали украинские солдаты
13:44 Глава МИД Украины отреагировал на декларацию по оккупированному Крыму
13:15 США и ЕС уладили принципиальный торговый спор - пошлины будут снижать
12:43 "Трамп все перерешил" - МИД РФ отреагировал на декларацию по аннексии Крыма
видео 12:14 Доброволец публично сжег себя возле здания Минобороны в Киеве
КАРТА 11:42 Сегодня Украину накроют сильные дожди с грозами - Киев снова может затопить