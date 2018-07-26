США и ЕС уладили принципиальный торговый спор - пошлины будут снижать

США и ЕС договорились воздержаться от введения пошлин на автомобили и начали переговоры по избежанию торговой войны.
"После встречи в Белом доме с Трампом президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что переговоры будут также направлены на разрешение вопроса американских тарифов на сталь и алюминий и ответные пошлины Европы", - сообщает Reuters.
ЕС И США НА ГРАНИ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ ИЗ-ЗА НОВЫХ ПОШЛИН НА АВТО
Евросоюз согласился увеличить закупки американского природного газа и снизить торговые пошлины для американских соевых бобов.
"Здорово вновь торговать с Европейским Союзом. Это большой день для свободной и справедливой торговли!" - написал Трамп в Twitter.