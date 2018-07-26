Политика США и ЕС уладили принципиальный торговый спор - пошлины будут снижать

2018-07-26 13:15 195

США и ЕС договорились воздержаться от введения пошлин на автомобили и начали переговоры по избежанию торговой войны. 

"После встречи в Белом доме с Трампом президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что переговоры будут также направлены на разрешение вопроса американских тарифов на сталь и алюминий и ответные пошлины Европы", -  сообщает Reuters.

ЕС И США НА ГРАНИ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ ИЗ-ЗА НОВЫХ ПОШЛИН НА АВТО

Евросоюз согласился увеличить закупки американского природного газа и снизить торговые пошлины для американских соевых бобов.

"Здорово вновь торговать с Европейским Союзом. Это большой день для свободной и справедливой торговли!" - написал Трамп в Twitter.

 

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