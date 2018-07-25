Политика Евросоюз и США на грани масштабной торговой войны из-за новых пошлин на авто

2018-07-26 08:10 174

В случае введения пошлин США на автомобили из ЕС, Еврокомиссия введет новые тарифы на американские товары на сумму 20 млрд долларов.

Об этом в интервью изданию Dagens Nyheter заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Мальмстрем сопровождает президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера в рамках его визита в Вашингтон. В среду, 25 июля, Юнкер и Трамп встретятся в Белом доме, чтобы обсудить противоречия между США и ЕС в сфере торговли.

Накануне встречи Трамп предложил США и ЕС "отказаться от всех тарифов, барьеров и субсидий".

"Мы надеемся, что до этого не дойдет, и что мы найдем решение. Если же нет, Европейская комиссия готовит длинный список большого количества американских товаров, приблизительной стоимостью 20 млрд", - сказала Мальмстрем.

Ожидается, что Юнкер и Мальмстрем будут убеждать Трампа не вводить пошлины на европейские авто, которые станут серьезным ударом для экономики Евросоюза.

Напомним, США с 1 июня установили пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Ответные пошлины ЕС вступили в силу 1 июля. К ним, в частности, попали табачные изделия, алкоголь, продукты питания, одежда и другая американская продукция.

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