Мир Цукерберг теряет миллиарды - акции Facebook обвалились еще на 24%

2018-07-27 16:27 171

"Акции компании Facebook упали на целых 24% после того, как финансовый директор Дэвид Вехнер сказал, что темпы роста выручки будут снижаться в третьем и четвертом кварталах", - говорится в сообщении Bloomberg.

Обычно квартальная выручка социальной сети составляет около 13 миллиардов долларов.

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"Мы ожидаем снижения наших темпов роста выручки в третьем и четвертом квартале по сравнению с предыдущими отчетными периодами", — сказал финансовый директор Facebook Дэвид Вейнер.

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Напомним, Facebook фигурирует в скандале с компанией Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные миллионов пользователей соцсети и повлиять на выборы многих стран мира, в том числе американские 2016 года, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа. Цукерберг уже дал показания по этому делу на слушании в Сенате США.

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