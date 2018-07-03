Мир Сбой в Facebook: почти миллион пользователей из "черного списка" были разблокированы

2018-07-03 11:42 168

Пресс-служба Facebook подтвердила, что 800 тысяч ранее забаненных пользователей из "черного списка" были разблокированы из-за технической ошибки.

"Мы уведомили 800 тыс. пользователей об ошибке в Facebook и Messenger, из-за которой люди, которых они заблокировали, оказались разблокированными", - говорится в сообщении.

Разблокированные пользователи могли увидеть контент, опубликованный теми, кто внес их в "черный список". Сейчас проблема уже решена и всех снова заблокировали. Пользователям, которых она затронула, будут отправлены уведомления.

Напомним,Facebook фигурирует в скандале с компанией Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные миллионов пользователей соцсети и повлиять на выборы многих стран мира, в том числе американские 2016 года, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа. Цукерберг уже дал показания по этому делу на слушании в Сенате США.