Швеция рассмотрит возможность участия в миротворческих миссиях в Украине, но после завершения войны

Швеция готова рассмотреть возможность участия в послевоенных миротворческих силах в Украине, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон, сообщает Reuters.ВІДЕО ДНЯ
В то же время глава правительства подчеркнул, что решение будет зависеть от дальнейшего развития переговоров.
Его комментарий прозвучал после заявления премьера Великобритании Кира Стармера о готовности направить британских военных для миротворческой миссии в Украину. Он отметил, что европейские страны должны участвовать в переговорах по завершению войны.
На вопрос, готова ли Швеция присоединиться к этим силам, Кристерссон ответил: "Мы поучаствуем в этих обсуждениях, и, безусловно, это возможно".
Он добавил, что такие силы нуждаются в четком мандате, который станет возможным только после дальнейшего прогресса в переговорах.
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард отметила в эфире Swedish Radio, что первоочередной задачей является установление справедливого мира, который будет соответствовать международному праву.
"Если такой мир будет достигнут, его нужно будет поддерживать, и наше правительство не исключает никаких вариантов", - сказала она.