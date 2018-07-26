Украина Почти все лекарства в аптеках Украины хотят продавать только по рецептам

2018-07-26 14:45 186

В Украине предлагают сократить количество аптек, а большинство лекарств продавать только по рецептам.

Об этом говорится в проекте правок в закон "О лекарственных средствах", который нардепы зарегистрировали в Раде на прошлой неделе, пишет "Сегодня".

Согласно предлагаемым нормам, лекарства позволят продавать только в аптеках и аптечных пунктах. Причем не на каждом углу — аптеки можно будет открывать не ближе полукилометра друг от друга.

В случае принятия закона упразднят аптечные сети: отдельным предпринимателям разрешат держать одну единственную аптеку, а компаниям — не более четырех и только в рамках одной области. Всего восемь аптек дадут открыть фирмам только в том случае, если они занимаются производством лекарств. При этом учредителей у фирмы-аптеки должно быть не менее трех, и у них не должно быть других аптек. Если предприниматель захочет открыть свою аптеку, он должен иметь образование магистра по специальности "Фармация", а продавать таблетки можно будет только дипломированным провизорам.

Авторы документа считают, что сегодня аптечные сети повышают цены на лекарства, пользуясь своим доминирующим положением на рынке. Представленные же нормы якобы призваны победить монополизм и недобросовестную конкуренцию. Соавтор законопроекта, нардеп Олег Мусий, заявляет, что закон должен защитить и отечественных производителей медпрепаратов — только изготовитель сможет держать больше аптек, чем у других.

"В свою очередь наши пациенты получат возможность покупать более доступные украинские лекарства и не менее качественные — ведь почти все украинские производители имеют сертификаты, соответствующие европейским нормам", — рассказал нам нардеп.

Он добавил, что в закон могут добавить и норму, которая сделает обязательным отпуск большинства лекарств по рецепту врача.

"Это искоренит самолечение, часто вредящее здоровью украинцев", — говорит Мусий.

Столичный терапевт Наталья Страх опасается этой поправки: "Если закон действительно обяжет брать у врача рецепт даже на простое обезбаливающее или леденцы от кашля, это наверняка заставит народ гораздо чаще приходить в больницы, создаст очереди и ажиотаж".

По ее мнению, остальные нормы закона вряд ли отразятся на врачебной практике: "Не в нашей компетенции указывать пациентам, где покупать лекарства. Мы только озвучиваем наименование, дозировку, иногда аналоги".

А в Ассоциации международных фармпроизводителей закон хвалят. "Мы разделяем мнение авторов закона о необходимости обеспечить конкурентную среду на фармрынке и считаем нужными положения, направленные на улучшение профуровня специалистов в данной сфере", — заявили нам в компании.