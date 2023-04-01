ВОЙНА В Украине В Раде собираются исправить "безумную ситуацию" с аптеками

2023-04-01 09:27

 

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно обеспечения доступа к лекарственным средствам во время действия военного положения (№9169).

Текст законопроекта авторства группы депутатов на сайте парламента пока не опубликован. В то же время, один из его авторов, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram-канале отметил, что "зарегистрировал законопроект номер 9169, которым предлагается немедленно исправить эту безумную ситуацию с аптеками, рецептами и гражданами, на которых посреди войны это счастье свалилось".

"Соавторами стали 31 коллега из фракции "Слуга народа", Комитет по здравоохранению внесет все необходимые правки", - написал он.

Бужанский добавил, что у него с коллегами "уже есть подобный опыт".

"Ранее мы точно так же моим законопроектом устранили необходимость обязательной постановки женщин на учет в военкоматы. Уверен, справимся и с этим. Граждан прошу не нервничать, без лекарств не останется никто", - заверил парламентарий.

В то же время, депутат не сообщил, какие именно изменения предлагается принять этим законопроектом.

Продажа лекарств у Украине по рецепту - подробности

16 марта Министерство здравоохранения Украины сообщило, что с апреля отпуск всех рецептурных лекарств будет осуществляться по электронному рецепту.

В министерстве отметили, что электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача. Выписать такой рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники, или же врач-ФЛП. Для этого учреждению не нужно иметь договор с Национальной службой здоровья Украины.

Кроме того, в Минздраве отметили, что такой э-рецепт можно будет получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в Электронной системе здравоохранения.

25 марта заместитель министра здравоохранения Мария Карпевич заявила, что во время полномасштабной войны в Украине все рецептурные лекарства будут отпускаться как по электронным, так и по бумажным рецептам.

Как известно, 31 марта в связи с введением изменений в правила отпуска лекарств в аптеки Киева выстроились очереди.

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