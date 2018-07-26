В Украине до осени не будут пересматривать цены на газ

Кабинет министров Украины во время заседания в четверг, 26 июля, принял решение продлить специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до 1 сентября.
Согласно пояснительной записке к постановлению, в настоящее время продолжаются переговоры с Международным валютным фондом относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств еще на месяц.
Стоит отметить, что постановление вступает в силу с 1 августа.
Специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Предыдущее постановление предусматривало действие спецобязательств до 1 августа.