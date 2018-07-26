Украина В Украине до осени не будут пересматривать цены на газ

2018-07-26 19:00 204

 

Кабинет министров Украины во время заседания в четверг, 26 июля, принял решение продлить специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до 1 сентября.

Согласно пояснительной записке к постановлению, в настоящее время продолжаются переговоры с Международным валютным фондом относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств еще на месяц.

Стоит отметить, что постановление вступает в силу с 1 августа.

Специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Предыдущее постановление предусматривало действие спецобязательств до 1 августа.

Еще по теме

КАРТА Сегодня Украину накроют сильные дожди с грозами - Киев снова может затопить

2018-07-26 11:42 339

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-07-26 09:40 459662

В Кабмине предложили при обладминистрациях создать органы власти для циган

2018-07-25 15:16 393

Аналитик рассказал, когда в Украине упадут цены на автогаз

2018-07-24 18:30 627

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцев предупредили о повышении тарифов на воду

2018-07-26 22:00 147

Ситуация на Донбассе: боевики применили противотанковые управляемые ракеты

2018-07-26 21:30 132

Когда на украинских дорогах появятся камеры видеофиксации нарушений ПДД

2018-07-26 20:30 198

В Украине до осени не будут пересматривать цены на газ

2018-07-26 19:00 204
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцев предупредили о повышении тарифов на воду 2018-07-26 22:00 147
Ситуация на Донбассе: боевики применили противотанковые управляемые ракеты 2018-07-26 21:30 132
Когда на украинских дорогах появятся камеры видеофиксации нарушений ПДД 2018-07-26 20:30 198
В Украине до осени не будут пересматривать цены на газ 2018-07-26 19:00 204

Лента

22:00 Украинцев предупредили о повышении тарифов на воду
21:30 Ситуация на Донбассе: боевики применили противотанковые управляемые ракеты
20:30 Когда на украинских дорогах появятся камеры видеофиксации нарушений ПДД
20:00 Трамп и Путин договорились о возможном разделе Косово - СМИ
19:30 Букмекеры определились с фаворитом матча Юргорден - ФК Мариуполь в Лиге Европы
19:00 В Украине до осени не будут пересматривать цены на газ
18:30 Ушли за Данилюком. Кабмин уволил двух замов министра финансов
18:00 Стало известно состояние бойца, совершившего самоподжог под зданием Минобороны
17:30 Доллар на межбанке перевалил за 26,70
17:00 Пока чиновники думали: маньяк из исправительного центра в Коцюбинском месяц терроризировал женщин