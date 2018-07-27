Украина Стали известны имена 9 тысяч силовиков, которые совершили госизмену в Крыму

2018-07-27 15:46 132

Прокуратура Автономной Республики Крым идентифицировала более 9 тысяч правоохранителей, которые совершили госизмену, перейдя на сторону РФ во время оккупации Крыма.

"Следственным управлением прокуратуры Автономной Республики Крым осуществляется досудебное расследование в 123 уголовных процессах по фактам совершения государственной измены. В ходе досудебного расследования установлено штатную численность 18 правоохранительных органов, которые работали на территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе до оккупации полуострова, которая составляет около 18 600 человек", - сообщил первый зампрокурора АРК Николай Иванец, передает Укринформ.

По его словам, следственный отдел прокуратуры АРК установил полные идентификационные данные относительно более 9 000 человек.

"Сегодня мы имеем соответствующие реестры, которые содержат необходимую информацию о более чем 4 000 человек из числа правоохранителей", - сообщил первый заместитель прокурора.