Мир Telegram запустил систему для хранения паспортных данных и других документов

2018-07-27 15:14 123

Мессенджер Telegram запустил систему для хранения паспортных данных и других документов Telegram Passport.

Как указано в блоге компании, сервис будет хранить документы, удостоверяющие личность, при помощи сквозного шифрования.

Сам Telegram, как пообещали в компании, не будет иметь доступа к пользовательским данным: когда пользователь отправляет данные, их увидит только получатель.

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В дальнейшем Telegram планирует перенести все данные Telegram Passport в децентрализованное облако.

В Telegram считают, что такой сервис избавит пользователей от загрузки одних и тех же документов в разные сервисы и приложения.

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В дальнейшем компания планирует усовершенствовать систему: некоторые сервисы смогут отказаться от запроса данных, если учетная запись пользователя Telegram будет верифицирована сторонними сервисами проверки.

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