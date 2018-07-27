Украина КАРТА Хлебное перемирие нарушено: На Донбассе погиб украинский солдат

2018-07-27 13:44 177

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе сепаратисты 32 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, один получил ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка и Широкино. Вместе с тем, вблизи Гнутово сепаратистами применялись противотанковые управляемые ракеты.

В течение суток враг пять раз открывал огонь по позициям украинских защитников у Горного, Майорска, Марьинки, и Широкино.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки двое сепаратистов погибли, еще двое получили ранения.

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