Украина Заштатный епископ готовил покушение на Филарета - УПЦ КП

2018-07-28 13:00 225

 

Заштатный епископ УПЦ Киевского патриархата Севастьян (в миру Возняк Михаил Ярославович) готовился к совершению покушения на патриарха Филарета. Об этом говорится сайте УПЦ КП.

"Заштатный епископ Севастьян (Возняк) вместе со своим сыном вечером в светской одежде вошел в резиденцию Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и намеревался попасть в личные покои Предстоятеля, который в этот момент ужинал в трапезной. Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла экономка Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастьян (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика. После этого отец и сын скрылись с места преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение произошло еще 25 мая.

После задержания правоохранителями мужчина признал свое участие в событиях и объяснил свой поступок стремлением попасть к Патриарху на прием.

Синод счел действия Севастьяна покушением на предстоятеля УПЦ КП и лишил его священного сана, а также церковного общения и всех прав, связанных с монашеством. По мнению Синода, если бы газ попал на Филарета, из-за его возраста последствия были бы тяжелыми «вплоть до смерти».

Преосвященного Севастьяна освободили от управления епархией в марте 2008 года по личной просьбе – он самоустранился от руководства епархией, женился, завел детей и постоянно проживал в Киеве.

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