Путин заявил, что его идея референдума на Донбассе еще сырая

Президент России Владимир Путин считает, что идея проведения референдума на Донбассе требует дополнительной проработки.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.
На вопрос журналиста, что он думает о перспективах проведения такого голосования, Путин ответил:
"Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки".
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что президент РФ Владимир Путин на закрытом совещании с послами МИД рассказал, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в непризнанных "ЛНР" и "ДНР" о статусе территорий.
Белый дом заявил, что не рассматривает возможность поддержки призыва Путина о референдуме на востоке Украины.
В Министерстве иностранных дел Украины категорически отвергли такую идею Путина.