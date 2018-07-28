Политика Путин заявил, что его идея референдума на Донбассе еще сырая

2018-07-28 13:30 171

 

Президент России Владимир Путин считает, что идея проведения референдума на Донбассе требует дополнительной проработки.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.

На вопрос журналиста, что он думает о перспективах проведения такого голосования, Путин ответил:

"Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки".

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что президент РФ Владимир Путин на закрытом совещании с послами МИД рассказал, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в непризнанных "ЛНР" и "ДНР" о статусе территорий.

Белый дом заявил, что не рассматривает возможность поддержки призыва Путина о референдуме на востоке Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины категорически отвергли такую идею Путина.

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