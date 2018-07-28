Украина Террористы на Донбассе атаковали ВСУ и понесли большие потери

2018-07-28 14:00 462

За минувшие сутки и ночь 28 июля незаконные вооруженные формирования 38 раз открывали огонь на Донбассе. Погиб один украинский военный.

Как сообщается на Facebook-странице пресс-центра операции Объединенных сил. Отмечается, украинские подразделения уничтожили двух боевиков и еще пятерых ранили.

Российские наемники вели обстрелы из минометов, гранатометов и пулеметов возле Крымского, Желтого и Новотошковского (Луганская область), а также Марьинки, Светлодарска, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного (Донецкая область).