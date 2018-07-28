Политика Летальное оружие Украине: в США приняли важное решение

2018-07-28 14:30 330

 

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выразила поддержку консолидированному проекту оборонного бюджета США на 2019 год, согласно которому предусматривается выделение 250 млн долларов для помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине в Facebook.

Отмечается, что консолидированный проект закона "Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны" в целом предполагает 717 млрд долларов на оборону.

Уточняется, что проект уже получил поддержку в Сенате и может быть проголосован сенаторами уже на следующей неделе. Затем документ пойдет на подпись президента Дональда Трампа.

В частности, одна из статей проекта позволяет выделить Минобороны США 250 млн долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности - в эту сумму заложено 50 млн долларов на оборонные летальные виды вооружений.

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