Политика Летальное оружие Украине: в США приняли важное решение

2018-07-28 14:30 330

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выразила поддержку консолидированному проекту оборонного бюджета США на 2019 год, согласно которому предусматривается выделение 250 млн долларов для помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине в Facebook.

Отмечается, что консолидированный проект закона "Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны" в целом предполагает 717 млрд долларов на оборону.

Уточняется, что проект уже получил поддержку в Сенате и может быть проголосован сенаторами уже на следующей неделе. Затем документ пойдет на подпись президента Дональда Трампа.

В частности, одна из статей проекта позволяет выделить Минобороны США 250 млн долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности - в эту сумму заложено 50 млн долларов на оборонные летальные виды вооружений.