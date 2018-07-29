Политика В России предложили запретить украинцам ездить в Крым: что известно

2018-07-29 14:00 522

 

Соединенные Штаты должны обнародовать декларацию о запрете гражданам Украины ездить в аннексированный Крым.

Так прокомментировали в "представительстве" МИД России в Крыму обнародованную Госдепартаментом США "Крымскую декларацию".

"Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать "Декларацию относительно Украины", которая запретит украинцам посещать российский Крым", - сказано в сообщении МИД РФ в Twitter.

В "представительстве" добавили, что в 2018 году якобы 600 тысяч украинцев посетили захваченный Крым.

Стоит отметить, что в декларации указана безоговорочная поддержка Соединенными Штатами территориальной целостности Украины.

"США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву", - говорится в документе.

Также подчеркивается, что данная позиция будет и у партнеров США до полного восстановления территориальной целостности Украины.

В документе США призвали Россию уважать международное право и указали, что Кремль своими действиями сам изолировал себя от всего мира.

В то же время, посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что по поручению президента Петра Порошенко лично поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за принятие Декларацию.

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