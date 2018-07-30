Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-07-30 09:42 234

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, но контролируемой.

Сепаратисты 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, один боец ВСУ был ранен.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Пивденного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

«За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение», - говорится в сообщении.