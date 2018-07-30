Политика "Жалкий ход показал слабость Кремля", - Климкин отреагировал на закон РФ по Крыму

2018-07-30 11:12 135

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал попыткой оправдать преступления принятие российским парламентом так называемого "закона", который провозглашает 19 апреля "Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)".

"Выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправление сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве", – написал в своем Twitter Климкин.

Напомним, в России утвердили "закон", которым "устанавливается новая памятная дата России – 19 апреля, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)".