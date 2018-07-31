Украина КАРТА Обострение на Донбассе: Что сейчас происходит в зоне ООС

2018-07-31 12:14 246

В зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов были ранены трое украинских военных.

"За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

В течение суток террористы 40 раз нарушали перемирие, в том числе трижды с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Травневого, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песок, Лебединского, Павлополя, Гнутово, и Широкино, а по нашим позициям возле Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм", – отметили в штабе.

Также сообщается, что в течение текущих суток боевики трижды открывали огонь по позициям украинских защитников в районе Крымского, Светлодарска и Лебединского.