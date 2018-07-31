Политика Эрдоган дал понять Трампу, что Турция не станет терпеть его угрозы

2018-07-31 12:42 213

По итогам заседания совета нацбезопасности Турции было принято заявление, которое указывает на недопустимость угроз США в адрес Анкары.

"Турция привержена выполнению своих обязательств как в рамках двухсторонних отношений, так и в рамках союзов", - подчеркнули в совбезе.

В заявлении СНБ говорится, что решения и заявления США, увязывающие проекты в оборонной сфере, в рамках которых Турция выполняет все свои обязательства, с условиями, противоречащими международным соглашениям, нанесут непоправимый урон стратегическому партнерству и доверию между двумя странами.

Как сообщает Anadolu, в документе также указывается, что "язык угроз" демонстрирует неуважение американских властей к двусторонним отношениям и является "абсолютно неприемлемым".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями из-за длительного удержания в стране американского пастора Эндрю Брансона.

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