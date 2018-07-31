Безвизовым режимом со странами Европейского союза с июня 2017 года воспользовались уже более миллиона украинцев.
Об этом во вторник, 31 июля, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.
Глава государства отметил, что с начала работы безвизового режима со странами Евросоюза (июнь 2017 года) его преимуществами воспользовались более одного миллиона граждан Украины.
Напомним, начиная с июня 2018 года, наблюдается рост числа украинцев, которые предпочитают безвизовые поездки и следуют в страны ЕС только с биометрическими паспортами без отметок.
По состоянию на данное время число безвизовых поездок в среднем составляет от 9 до 12 тысяч в сутки.