Политика За год безвиза в страны Евросоюза съездили более миллиона украинцев

2018-07-31 14:44 141

Безвизовым режимом со странами Европейского союза с июня 2017 года воспользовались уже более миллиона украинцев.

Об этом во вторник, 31 июля, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

Глава государства отметил, что с начала работы безвизового режима со странами Евросоюза (июнь 2017 года) его преимуществами воспользовались более одного миллиона граждан Украины.

Напомним, начиная с июня 2018 года, наблюдается рост числа украинцев, которые предпочитают безвизовые поездки и следуют в страны ЕС только с биометрическими паспортами без отметок. 

По состоянию на данное время число безвизовых поездок в среднем составляет от 9 до 12 тысяч в сутки.

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