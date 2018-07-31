Мир Tesla захватывает Европу - Маск намерен открыть крупный завод в Германии

2018-07-31 15:13 129

Компания Tesla ведет переговоры с правительством Германии и Нидерландов о строительстве своего первого крупного европейского завода. 

"Германия является ведущей страной Европы. Возможно, завод на немецко-французской границе имеет смысл, недалеко от стран Бенилюкса", - написал Илон Маск в Twitter.

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У компании есть предварительные договоренности с двумя немецкими городами, претендующими на то, чтобы разместить в Европе Gigafactory - строить автомобили и их батареи под одной крышей.

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Переговоры по-прежнему находятся на ранней стадии и могут сорваться.

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