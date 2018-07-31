Политика Может состояться первая за 38 лет встреча президентов США и Ирана

2018-07-31 15:45 102

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом американский лидер сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.

"Я встречусь с кем угодно. Я верю во встречи, особенно в тех случаях, когда на карту поставлена ​​война", − отметил Трамп.

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Он также подчеркнул, что для возможной встречи не существует "никаких предварительных условий".



"Если они захотят встретиться, я встречусь", − указал американский лидер.

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Ни один президент США не встречался с иранским лидером, после того как США прекратили дипломатические отношения с Тегераном в 1980 году. Лишь в 2013 году впервые за три десятилетия Барак Обама провел телефонный разговор с Роухани.