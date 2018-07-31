Политика Турчинов предложил сажать в тюрьму чиновников за закупку товаров в России

2018-07-31 16:34 261

 

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что руководители украинских предприятий, которые осуществляют закупки в России, должны нести уголовную ответственность. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию по измене... мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто покупает те вещи в России, которые могут быть сделаны в Украине", - заявил Турчинов.

Он также отметил, что считает заказ "Укрзализныцы" в России партии наградных значков позором.

"Когда мы какие-то бляшки заказываем в России, то это просто позор!" - подчеркнул секретарь СНБО.

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