Политика В прокуратуре рассказали об анализах, взятых у водителя «Хаммера»

2018-07-31 16:37 276

Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов в водителя автомобиля «Хаммер», сбил насмерть девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В этот же день (30 июля) решение суда о принудительном отбор образцов было выполнено.

В прокуратуре сообщили, что сразу после задержания Островский прошел тест на Драгер, а затем после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу «Социотерапия» для проверки на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где он предоставил образцы мочи.

«Тест на Драгер, а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого. Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отбор», — говорится в сообщении.

По результатам следственного действия составлен протокол, который будет приобщен к материалам уголовного производства.

Полиция установила владельца автомобиля Hummer, за рулем которого был Островский. Агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что автомобиль принадлежит 32-летнему Александру Костенко. Сейчас машина находится на штрафплощадке.

Подозреваемый Островский признает свою вину частично. В частности, он признает, что сбил ребенка, но не признает, что сбежал с места ДТП и что нарушил правила.