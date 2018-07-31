Политика Турчинов: "Референдум" на оккупированной земле – все равно, что лекция для жуков

2018-07-31 19:00 297

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отверг возможность проведения "референдума" на оккупированной части Донбасса.

Об этом он заявил журналистам в Киеве, сообщает телеканал "112 Украина".

"Россия имеет свою трактовку минских соглашений и "формулы Штайнмайера", фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия, в частности предложение о проведении референдума", – сказал Турчинов.

"Простите, это провокация и бред. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса – это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая", – заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что это никогда не будет воспринято Украиной.

"Сначала должна произойти полная деоккупация – и только после этого могут быть задействованы политические механизмы реинтеграции этих территорий в конституционное поле Украины", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, Россия вдоль границы Украины готовит свои силы к активным военным действиям, поэтому надо быть готовыми к "масштабной провокации" ежедневно.

Турчинов также не исключил агрессивных действий России в том случае, если результат украинских выборов ее не удовлетворит.

Ранее СМИ узнали, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе о статусе непризнанных "республик".

В Белом доме и в Украине заявили о неприемлемости таких предложений.